L’Italia è quasi tutta zona gialla: cosa si può fare nelle regioni (Di martedì 2 febbraio 2021) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Venerdì 29 gennaio, a seguito dei risultati dell’ultimo report dell’Iss, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che portano quasi tutta L’Italia in zona gialla, tranne Sicilia, Sardegna, provincia autonoma di Bolzano, Puglia e Umbria, che restano arancioni. Nonostante la circolazione di nuove varianti di coronavirus, insomma, il nostro paese ha allentato le restrizioni. Per tutti i territori, a prescindere dal colore, restano in vigore il coprifuoco notturno dalle ore 22 alle 05 del mattino e il divieto di uscire dalla propria regione o provincia. Le regole delle zone gialle Secondo le disposizioni del ministero della Salute in vigore dal primo febbraio, in tutte le ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Venerdì 29 gennaio, a seguito dei risultati dell’ultimo report dell’Iss, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che portanoin, tranne Sicilia, Sardegna, provincia autonoma di Bolzano, Puglia e Umbria, che restano arancioni. Nonostante la circolazione di nuove varianti di coronavirus, insomma, il nostro paese ha allentato le restrizioni. Per tutti i territori, a prescindere dal colore, restano in vigore il coprifuoco notturno dalle ore 22 alle 05 del mattino e il divieto di uscire dalla propria regione o provincia. Le regole delle zone gialle Secondo le disposizioni del ministero della Salute in vigore dal primo febbraio, in tutte le ...

myrtamerlino : Domani l'Italia torna quasi totalmente in #zonagialla. Per tanti di noi può significare solamente un caffè al banc… - ilpost : La riforma dello #sport voluta dal primo governo Conte non rispetta la Carta Olimpica e dopo quasi due anni di disc… - JanicijevicZiga : RT @MarcoRizzoPC: NELLA PALUDE DELLA CRISI DI GOVERNO IN ITALIA PERDONO I LAVORATORI. Dai dati #ISTAT si sono persi quasi mezzo milione di… - Ale79Friul : RT @MarcoRizzoPC: NELLA PALUDE DELLA CRISI DI GOVERNO IN ITALIA PERDONO I LAVORATORI. Dai dati #ISTAT si sono persi quasi mezzo milione di… - definico : RT @MarcoRizzoPC: NELLA PALUDE DELLA CRISI DI GOVERNO IN ITALIA PERDONO I LAVORATORI. Dai dati #ISTAT si sono persi quasi mezzo milione di… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia quasi Moda, cibo e videogame le sfide 2021 per i «tecno» avvocati Il Sole 24 ORE