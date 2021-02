L’Isola dei Famosi, la mamma di Andrea Zenga dice no: “Il mio grande sogno è Milly Carlucci” (Di martedì 2 febbraio 2021) Roberta Termali per molti giovanissimi è una perfetta sconosciuta, dato che la sua carriera televisiva è durata circa un decennio negli anni Ottanta in qualità di conduttrice sportiva. Il suo amore per Walter Zenga (da cui sono nati Niccolò e Andrea, attualmente nel cast del grande Fratello Vip), l’ha successivamente fatta diventare una reginetta della cronaca rosa di quel tempo, salvo poi sparire piano piano ritirandosi a vita privata. “Non sono mai stata una pronta a tutto per la carriera. Preferivo un panino al salame che i buffet dei ruggenti anni ’80 ” ha dichiarato la Termali fra le pagine de Il Fatto Quotidiano – “La timidezza è stato un limite enorme e mi preclusi tante opportunità. Capitava che la Perego o la Clerici mi chiamassero per dirmi: «Ti va di andare a fare una serata al posto mio che sono già impegnata altrove?». Io ... Leggi su biccy (Di martedì 2 febbraio 2021) Roberta Termali per molti giovanissimi è una perfetta sconosciuta, dato che la sua carriera televisiva è durata circa un decennio negli anni Ottanta in qualità di conduttrice sportiva. Il suo amore per Walter(da cui sono nati Niccolò e, attualmente nel cast delFratello Vip), l’ha successivamente fatta diventare una reginetta della cronaca rosa di quel tempo, salvo poi sparire piano piano ritirandosi a vita privata. “Non sono mai stata una pronta a tutto per la carriera. Preferivo un panino al salame che i buffet dei ruggenti anni ’80 ” ha dichiarato la Termali fra le pagine de Il Fatto Quotidiano – “La timidezza è stato un limite enorme e mi preclusi tante opportunità. Capitava che la Perego o la Clerici mi chiamassero per dirmi: «Ti va di andare a fare una serata al posto mio che sono già impegnata altrove?». Io ...

