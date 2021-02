L' Iran «testa» un nuovo vettore e la nuova presidenza Biden

Leggi su panorama

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il test missilistico effettuato ieri da Teheran è un chiaro messaggio per laamministrazione Usa. Come cambiano i rapporti con Joealla Casa Bianca L'ha annunciato di aver effettuato con successo il lancio di un razzo che trasporta satelliti. La televisione di Statoiana ha trasmesso lunedì il filmato del lancio, avvenuto in una zona desertica. Come riporta tuttavia il sito di Al Jazeera, non è al momento certo in che giorno e in che luogo l'esperimento sia stato effettuato. Grande soddisfazione è stata comunque espressa da Teheran, con il portavoce della divisione spaziale del ministero della Difesa, Ahmad Hosseini, che ha dichiarato: "Si tratta del primo lancio delsatellitare ibrido Zoljanah per test suborbitali". Quanto accaduto rischia di creare non poca tensione sul ...