Linea Fantastica 140 | sogno o realtà? Il nuovo percorso

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 2 febbraio 2021) Da giorni Roma non è più nella pelle, non solo perché il Lazio è dizona gialla ma anche per una novità che ha meravigliato i cittadini della Capitale e i fuori sede. Stiamo parlando di unper gli autobus. E’ la140, un omaggio a Gianni Rodari che avvolge