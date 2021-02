“L’ha fatto al primo appuntamento…”. Francesco Totti e l’imbarazzante retroscena (mai rivelato) sulla prima sera con Ilary Blasi (Di martedì 2 febbraio 2021) C’è grandissima attesa per la serie “Speravo de morì prima”, incentrata sulle gesta de “er Pupone” Francesco Totti, che sarà trasmessa a marzo da Sky e Now TV. Il titolo è ispirato allo striscione che un tifoso irriducibile mostrò all’Olimpico il giorno dell’addio di Totti al calcio. E l’amore che tutti gli appassionati di calcio, a cominciare ovviamente dai tifosi della Roma, ha riversato nel tempo nei confronti del numero 10 giallorosso ha raggiunto livelli davvero inimmaginabili. E così sono in molti ad attendere con trepidazione la prima puntata di questa serie in cui Totti è impersonato dall’attore Pietro Castellitto. E Sky ha deciso di solleticare la curiosità dei fan del calciatore lanciando una clip in cui l’alter ego di Francesco, Castellitto, chiede a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) C’è grandissima attesa per la serie “Speravo de morì”, incentrata sulle gesta de “er Pupone”, che sarà trasmessa a marzo da Sky e Now TV. Il titolo è ispirato allo striscione che un tifoso irriducibile mostrò all’Olimpico il giorno dell’addio dial calcio. E l’amore che tutti gli appassionati di calcio, a cominciare ovviamente dai tifosi della Roma, ha riversato nel tempo nei confronti del numero 10 giallorosso ha raggiunto livelli davvero inimmaginabili. E così sono in molti ad attendere con trepidazione lapuntata di questa serie in cuiè impersonato dall’attore Pietro Castellitto. E Sky ha deciso di solleticare la curiosità dei fan del calciatore lanciando una clip in cui l’alter ego di, Castellitto, chiede a ...

matteosalvinimi : #Salvini: Il “supercommissario' Arcuri ha fatto un bando da centinaia di milioni di euro per le PRIMULE. Ma l'emerg… - ilpost : L’esercito del #Myanmar (o Birmania) ha arrestato Aung San Suu Kyi, leader del partito e di fatto capo del governo,… - JuventusFCYouth : Come festeggiare al meglio la 50esima presenza in #Under23? Capitan #Alcibiade l'ha fatto così ?? - lifeofMeg_ : RT @louisvcute: per chi non lo sapesse l’uomo a cui louis ha fatto le condoglianze è un ufficiale dell’esercito britannico che la scorsa pr… - softhaz_ : RT @giuliaftlou: per chi non lo sapesse l’uomo a cui ha fatto le condoglianze louis è un ufficiale dell’esercito britannico che la scorsa p… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ha fatto Monopoli, anche quest'anno “U lïón s'ha fàtte â sàrce”. Oggi, giorno della Candelòra, si disfa il presepe The Monopoli Times