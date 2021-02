Lewis Hamilton e l’esperienza dell’Extreme E

(Di martedì 2 febbraio 2021) Il cambiamento climatico e il tentativo di produrre meno inquinamento possibile, sono argomenti molto importanti al giorno d’oggi. È infatti fondamentale cercare di tutelare nel migliore dei modi il nostro pianeta. Sport e innovazione possono entrare in contatto per rendere possibile tutto ciò? Certamente. Il campione di Formula Uno, sta lavorando ad un progetto che riguarda il modo dei SUV elettrici. Il contratto diche tiene la F1 ai box di partenza, il campione mondiale anche imprenditore? Direi proprio di sì. Il 7 volte campione del mondo di Formula Uno, sta lavorando ad un progetto ambizioso e allo stesso tempo eco-friendly. Il pilota ha infatti investito nel mondoE ...

E proprio il campione del mondosi è messo al volante del prototipo di questo modello, atteso nella sua versione definitiva nel 2021, dopo alcuni ritardi negli ultimi anni. AMG Project ...Fa loro compagnia il terzetto di Formula 1 formato dai tedeschi Michael Schumacher (91) e Sebastian Vettel (53) e dal britannico, davanti a tutti con 95 GP vinti. Già perché in nessuna ...Lewis Hamilton nell'Extreme E non vestirà la tuta da pilota, prenderà parte al progetto sotto altre vesti. Clicca qui per saperne di più!Tramite un comunicato ufficiale diffuso nella giornata di martedì, la Mercedes ha confermato che presenterà la sua nuova vettura per la stagione 2021 di Formula 1 martedì 2 marzo nel corso di un event ...