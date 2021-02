Lettera di Valentino a don Mimmo Battaglia, oggi nuovo vescovo di Napoli (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno dell’insediamento nella Diocesi di Napoli, Carmine Valentino, segretario provinciale del Pd, indirizza a don Mimmo Battaglia, nuovo vescovo per l’area partenopea, una Lettera di auguri. Scrive Valentino: “Gentile Don Mimmo, a poche ore dall’avvio formale del Suo nuovo importantissimo ministero, mi permetta di porgerLe un caloroso augurio. Abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di conoscerla e apprezzarla come maestro esemplare e testimone del messaggio evangelico, guida spirituale capace di immergersi nella storia delle persone, a cominciare dalle più fragili, povere, dimenticate. Un pastore per molti giovani, di cui ha saputo intercettare i bisogni, le aspirazioni e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNel giorno dell’insediamento nella Diocesi di, Carmine, segretario provinciale del Pd, indirizza a donper l’area partenopea, unadi auguri. Scrive: “Gentile Don, a poche ore dall’avvio formale del Suoimportantissimo ministero, mi permetta di porgerLe un caloroso augurio. Abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di conoscerla e apprezzarla come maestro esemplare e testimone del messaggio evangelico, guida spirituale capace di immergersi nella storia delle persone, a cominciare dalle più fragili, povere, dimenticate. Un pastore per molti giovani, di cui ha saputo intercettare i bisogni, le aspirazioni e ...

