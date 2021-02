Leonardo Pieraccioni, il suo destino era già scritto? C’entra il nome (Di martedì 2 febbraio 2021) Leonardo Pieraccioni è uno dei volti più amati del cinema italiano, il suo successo era scritto nelle stelle? Provate ad anagrammare il suo nome: il risultato è sorprendente. Fonte foto: Getty ImagesI laureati, Il Ciclone, Ti amo in tutte le lingue del mondo o Una moglie bellissima? È davvero difficile scegliere quale sia l’opera migliore di Leonardo Pieraccioni, piccoli capolavori spensierati e poeticamente comici. Film genuini capaci di entrare in punta di piedi nei cuori dei fan, senza riuscirne a uscire. Secondo Carlo Conti la comicità di Pieraccioni è tutta di famiglia, il noto conduttore ha infatti rivelato “Basta conoscere i genitori per rendersi conto del perché: basta conoscere Osvaldo e la Carla.” LEGGI ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021)è uno dei volti più amati del cinema italiano, il suo successo eranelle stelle? Provate ad anagrammare il suo: il risultato è sorprendente. Fonte foto: Getty ImagesI laureati, Il Ciclone, Ti amo in tutte le lingue del mondo o Una moglie bellissima? È davvero difficile scegliere quale sia l’opera migliore di, piccoli capolavori spensierati e poeticamente comici. Film genuini capaci di entrare in punta di piedi nei cuori dei fan, senza riuscirne a uscire. Secondo Carlo Conti la comicità diè tutta di famiglia, il noto conduttore ha infatti rivelato “Basta conoscere i genitori per rendersi conto del perché: basta conoscere Osvaldo e la Carla.” LEGGI ...

sonoslc5a6 : RT @RHCPepper2: Io da sempre ho in mente un progetto separatista per il ripristino del Granducato il cui inno verrà scritto da Leonardo Pie… - sonia_star : UILDMnazionale: Ti aspettiamo questa sera alle 18 al Bar Virtuale UILDM per conoscere un ospite davvero interessan… - sonia_star : UILDMnazionale: Ti aspettiamo questa sera alle 18 al Bar Virtuale UILDM per conoscere un ospite davvero interessan… - UILDMnazionale : Ti aspettiamo questa sera alle 18 al Bar Virtuale UILDM per conoscere un ospite davvero interessante: si tratta de… - UILDMnazionale : Ti aspettiamo questa sera alle 18 al Bar Virtuale UILDM per conoscere un ospite davvero interessante: si tratta de… -