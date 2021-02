L’emozione di una telespettatrice fa piangere Antonella Clerici: “Sono qui per voi” (Di martedì 2 febbraio 2021) E’ dalla prima puntata di E’ sempre mezzogiorno che Antonella Clerici ripete che è in onda ogni giorno per il pubblico costretto in casa, per chi ha bisogno di avere un po’ di leggerezza e allegria tra tante brutte notizie. Le telefonate dei telespettatori ad ogni gioco le confermano che ha fatto la scelta giusta: E’ sempre mezzogiorno è vincente ma non solo per il numero degli ascolti, per lo share. Dietro quei numeri ci Sono tante persone a cui Antonella Clerici fa compagnia ed è la signora Luisa a confermarlo con tutta la sua emozione. “Ti ringrazio perché se non fosse per voi noi saremmo soli e invece ci fate tanta compagnia” la signora Luisa ferma il gioco, il suo primo desiderio è ringraziare Antonella Clerici e tutti i protagonisti del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 febbraio 2021) E’ dalla prima puntata di E’ sempre mezzogiorno cheripete che è in onda ogni giorno per il pubblico costretto in casa, per chi ha bisogno di avere un po’ di leggerezza e allegria tra tante brutte notizie. Le telefonate dei telespettatori ad ogni gioco le confermano che ha fatto la scelta giusta: E’ sempre mezzogiorno è vincente ma non solo per il numero degli ascolti, per lo share. Dietro quei numeri citante persone a cuifa compagnia ed è la signora Luisa a confermarlo con tutta la sua emozione. “Ti ringrazio perché se non fosse per voi noi saremmo soli e invece ci fate tanta compagnia” la signora Luisa ferma il gioco, il suo primo desiderio è ringraziaree tutti i protagonisti del ...

