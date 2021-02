Lego da record con il Colosseo

(Di martedì 2 febbraio 2021) Fondata negli anni ‘30 in una piccola cittadina danese, l’aziendacontinua a macinaresu: i mattoncini colorati hanno conquistato intere generazioni di bambini e adulti, e in 90 anni di storia hanno continuato a crescere senza sosta. Basti pensare che ogni anno ne vengono prodotti circa 19 miliardi di pezzi, ovvero trentaseimila al minuto. Una cifra davvero impressionante. E oggi l’Universonon è formato soltanto dai suoi giocattoli, ma comprende film di animazione, mostre dedicate, gadget e interi parchi di divertimento a tema. Insomma, un’azienda che ama lasciare i suoi fan a bocca aperta. E a dimostrazione delle grandi ambizioni della ditta danese arriva anche l’ultimo set realizzato, che con oltre 9mila mattoncini è il più grande di tutti i tempi. Un box da, uscito ...

Ultime Notizie dalla rete : Lego record

Movieplayer.it

Condividi Tweet Email Condividi Un enorme, gigantesco diorama interamente realizzato con i mattonciniha di recente stabilito il Guinness Worldcon i suoi 150 milioni di pezzi utilizzati per riprodurre le più grandi battaglie de Il Signore degli Anelli . Dalla Contea a Minas Tirith, da .... 150 milioni di mattoncini dopo, eccoci qui a contemplare il risultato, assieme ai giudici del Guinness World, che lo hanno premiato come "più grande costruzione di mi mattoncini di ...Fondata negli anni ‘30 in una piccola cittadina danese, l’azienda Lego continua a macinare record su record: i mattoncini colorati hanno conquistato ...La Casa di Maranello è riuscita a compensare buona parte delle conseguenze della pandemia con un deciso recupero nella seconda metà dell'anno ...