Lega | Leoni | ‘Giorgetti porti a Conte parlamentari mancanti | poi lui ministro Riforme’ 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Adnkronos) –non nasconde le critiche al segretario Salvini, anche in questa fase. “Bossi – rivendica – avrebbe risolto già la questione, la crisi, anche con un terzo dei voti dell’attuale partito. Ma i somari non hanno imparato nulla da lui, Salvini resta un incapace, ma al nord se ne stanno accorgendo in molti, vedremo cosa succederà quando molti consiglieri e amministratori locali, come mi confermano, lasceranno entro pochi giorni la ‘per Salvini premier’, puntando a un progetto politico federalista, a portare avanti le idee del Nord”.Ecco il tema della questione settentrionale. Cheagita di nuovo, perché “qui la gente non vuole che Salvini vada a cercare i voti nei territori mafiosi del Sud”. Lui – punta il dito contro il leader sovranista – ha trasformato la, che non è più un partito ...