Le regole della zona gialla: ecco cosa si può fare fino al 5 marzo (Di martedì 2 febbraio 2021) Dal 1° febbraio quasi tutta l’Italia è entrata in zona gialla: Calabria, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Lombardia, Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana e la provincia autonoma di Trento rientrano nella fascia con restrizioni meno dure, esclusa quella bianca, in base ai parametri stabili dal ministero della Salute. Sono 5 invece le regioni e province autonome che sono in fascia arancione: Bolzano, Umbria, Sardegna, Puglia e Sicilia. Cambia il colore, ma le regole anti-Coronavirus sono le stesse approvate con l’ultimo Dpcm del 14 gennaio. Coprifuoco Rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Per spostarsi dopo quest’orario è necessario avere un’autocertificazione, anche per gli spostamenti all’interno del proprio ... Leggi su open.online (Di martedì 2 febbraio 2021) Dal 1° febbraio quasi tutta l’Italia è entrata in: Calabria, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Lombardia, Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana e la provincia autonoma di Trento rientrano nella fascia con restrizioni meno dure, esclusa quella bianca, in base ai parametri stabili dal ministeroSalute. Sono 5 invece le regioni e province autonome che sono in fascia arancione: Bolzano, Umbria, Sardegna, Puglia e Sicilia. Cambia il colore, ma leanti-Coronavirus sono le stesse approvate con l’ultimo Dpcm del 14 gennaio. Coprifuoco Rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Per spostarsi dopo quest’orario è necessario avere un’autocertificazione, anche per gli spostamenti all’interno del proprio ...

LucaBizzarri : @matteosalvinimi Davvero non capite che andare a citofonare a uno dandogli dello spacciatore con telecamere al segu… - rtl1025 : ?? #Mogol, presidente della Siae: 'L'#Ariston è un teatro e come tutti gli altri rispetti le limitazioni della pande… - breveinutile : @RedTav71 @gliadenoidi @ilciccio67 Il PD, che nasce dalla fusione dei Ds (ex PCI) e della Margherita (ex DC), cerca… - Roberto32855588 : @ilfoglio_it La UE dovrebbe prendere provvedimenti..seri nei confronti di paesi che non rispettano le regole democr… - stelle_tre : RT @Mau_Romeo: ????? Un occhio alle liste della @juventusfc Alla luce delle regole di @ChampionsLeague e @SerieA Ecco la situazione alla… -