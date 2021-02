Le pagelle del mercato, la Gazzetta ‘rimanda’ il Benevento (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGiudizio sospeso. La Gazzetta dello Sport rimanda il Benevento a nuove valutazioni da effettuarsi a fine stagione, quando i frutti della finestra invernale di calciomercato saranno raccolti. La rosea nel consueto pagellone di fine sessione ha attribuito alla Strega un 5,5 valutando così le due operazioni in entrata effettuate nell’ultimo mese (Gaich e Depaoli). I giallorossi sono comunque in buona compagnia, visto che la stessa sorte è toccata a Bologna, Crotone, Napoli, Spezia e Udinese. Nessuna insufficienza piena e uno soltanto il ‘senza voto’, attribuito all’Inter, che non si è praticamente presentata al tavolo delle trattative a causa di un chiaro diktat societario. In cima alla classifica c’è il Milan, che bissa così i risultati del campo potendo vantare un 8 dovuto alle operazioni legate a Mandzukic e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGiudizio sospeso. Ladello Sport rimanda ila nuove valutazioni da effettuarsi a fine stagione, quando i frutti della finestra invernale di calciosaranno raccolti. La rosea nel consueto pagellone di fine sessione ha attribuito alla Strega un 5,5 valutando così le due operazioni in entrata effettuate nell’ultimo mese (Gaich e Depaoli). I giallorossi sono comunque in buona compagnia, visto che la stessa sorte è toccata a Bologna, Crotone, Napoli, Spezia e Udinese. Nessuna insufficienza piena e uno soltanto il ‘senza voto’, attribuito all’Inter, che non si è praticamente presentata al tavolo delle trattative a causa di un chiaro diktat societario. In cima alla classifica c’è il Milan, che bissa così i risultati del campo potendo vantare un 8 dovuto alle operazioni legate a Mandzukic e ...

