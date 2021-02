Le notizie del giorno, lo scandalo Juventus-Genoa. La furia di Balotelli e l’indagine Ibra-Lukaku (Di martedì 2 febbraio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. “I Giochi Preziosi della Vecchia Signora: i 38 milioni per Rovella dimostrano che il Covid non ha insegnato nulla al calcio italiano”, è questo il titolo durissimo pubblicato da ‘Il Fatto Quotidiano’ che lancia ombre su Juventus e Genoa. Si parla dell’affare di Nicolò Rovella, uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Il suo contratto è in scadenza a giugno e qualsiasi squadra avrebbe potuto ingaggiarlo a parametro zero, invece la Juventus l’ha acquistato per una cifra potenziale di 38 milioni. E’ questo il sospetto che lancia ‘Il Fatto Quotidiano’ che parla di ennesimo scambio, affare, furbata, scandalo di calciomercato. Come riporta il giornale la Juve paga 38 milioni per Rovella, 18 in 3 anni, ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. “I Giochi Preziosi della Vecchia Signora: i 38 milioni per Rovella dimostrano che il Covid non ha insegnato nulla al calcio italiano”, è questo il titolo durissimo pubblicato da ‘Il Fatto Quotidiano’ che lancia ombre su. Si parla dell’affare di Nicolò Rovella, uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Il suo contratto è in scadenza a giugno e qualsiasi squadra avrebbe potuto ingaggiarlo a parametro zero, invece lal’ha acquistato per una cifra potenziale di 38 milioni. E’ questo il sospetto che lancia ‘Il Fatto Quotidiano’ che parla di ennesimo scambio, affare, furbata,di calciomercato. Come riporta il giornale la Juve paga 38 milioni per Rovella, 18 in 3 anni, ...

Agenzia_Ansa : Birmania: arrestata capo del governo Aung San Suu Kyi, si teme colpo di stato militare #ANSA - Agenzia_Ansa : Gli esperti dell'Oms in Cina per indagare sull'origine del coronavirus hanno visitato il mercato di Wuhan, dove si… - fanpage : Una proposta storica, questa del Movimento 5 Stelle. - lucabattanta : Notizie che dovrebbero essere in prima pagina. Altro che gli scontrini o le mutande verdi. Questi sono i veri probl… - Vivodisogniebas : RT @Ansa_ER: Parmigiano Reggiano se stagionato super fonte di selenio. Nuovo studio, 30g di 40 mesi apporta 19,5% del valore nutritivo #ANS… -