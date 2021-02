Lazio Women | Morace si presenta | «Torno a casa a distanza di 23 anni»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Carolinaè la nuova allenatrice dellae si èta in conferenza stampa La neo allenatrice dellaCarolinasi èto in conferenza stampa nell’inizio di questa nuova avventura a tinte biancocelesti. LEGGI LA CONFERENZA INTEGRALE SUNEWS 24 «Innanzitutto grazie al Presidente Lotito per avermi fatta tornare a. Ventitrè, sono passati. Io ho lasciato una Lazietta,in club di dimensioni internazionali che va avanti anche in Europa. L’interessamento al calcio femminile anticipa i tempi, si sta dando un segnale diverso dagli altri. Quando il presidente si mette in testa qualcosa, arriva sempre. Per me è un onore, ho visto ...