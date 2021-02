Lazio | rinnovo Inzaghi | oggi può essere il giorno dell’annuncio

LuigiLiccardo6 : RT @capuanogio: ?? Secondo #IlMessaggero già oggi potrebbe esserci l'annuncio del rinnovo di contratto di #Inzaghi con la #Lazio: biennale… - LazionewsEu : - Gianluc96955001 : RT @capuanogio: ?? Secondo #IlMessaggero già oggi potrebbe esserci l'annuncio del rinnovo di contratto di #Inzaghi con la #Lazio: biennale… - capuanogio : ?? Secondo #IlMessaggero già oggi potrebbe esserci l'annuncio del rinnovo di contratto di #Inzaghi con la #Lazio: b… - NCN_it : IL ROMA – SCOTTO: “È INZAGHI IL PROFILO IDEALE PER ADL, CONTATTI NEI PROSSIMI GIORNI SE NON RINNOVA CON LA LAZIO”… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio rinnovo

Calcio News 24

Ilè servito. Ecco la firma. Alla fine, dopo nuovi confronti avuti nelle scorse settimane, si andrà avanti con un biennale (si parla di una opzione sul terzo) a 2,4 milioni più 500 di bonus a ...... almeno 8 in più di qualunque altro giocatore in campo die Atalanta. Capito perché tutti i ... permangono i problemi suldi Thomas. Si discute per far sì che, infortuni permettendo, possa ...Simone Inzaghi ha siglato il rinnovo di contratto con la Lazio ed oggi può arrivare l'annuncio ufficiale. I dettagli dell'accordo ...Rinnovo Inzaghi: questa potrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo del tecnico biancoceleste. Ecco tutti i dettagli ...