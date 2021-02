Lavoro | Ramazza Assolavoro | ' calo occupati grave | ancora no inversione di tendenza'

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Ramazza

Fortune Italia

... non abbiamo ancora capito che la gestione dei rifiuti genera energia,, ricchezza. Se noi ... Continua a imbracciare laper pulire il vicolo del centro storico di Roma in cui abita? 'Ho ...Una best practice, secondo l'Ocse; ne tengano conto le Istituzioni italiane, tanto per le politiche attive, quanto più in generale per il futuro del'', ha conclusoCosì, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, l'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro che rappresenta l'85% del settore, sui dati Istat di oggi ...Roma, 2 feb. (Adnkronos/Labitalia) - "La situazione complessiva relativa all'occupazione è molto seria, il calo del numero degli occupati, soprattutto delle donne, è grave e la tendenza prosegue, sepp ...