Lavoro giovani: dal Comune di Roma ‘locali gratis’ per incentivare il commercio, ma rischi ed incognite sono tante… (Di martedì 2 febbraio 2021) “La rinascita ed il rilancio dell’economia passa per le periferie. In un momento in cui le attività sono in ginocchio a causa dell’emergenza, vogliamo creare Lavoro dando a privati ed imprenditori il supporto necessario per ripartire”. Così la sindaca Raggi, annunciando il progetto, pensato per quelle zone dove, spiega, “è più alto il rischio di disagio economico e sociale, offrendo quindi un’alternativa, sopratutto per i giovani, anche per evitare che vengano attirati da gruppi criminali che operano in alcuni quartieri”. Lavoro giovani: un progetto che intende agevolare ed incentivare il commercio a Roma In sintesi, la nuova iniziativa pensata dalla delegata alle periferie, Federica Angeli, di concerto con la Vivarelli (assessora al ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 febbraio 2021) “La rinascita ed il rilancio dell’economia passa per le periferie. In un momento in cui le attivitàin ginocchio a causa dell’emergenza, vogliamo crearedando a privati ed imprenditori il supporto necessario per ripartire”. Così la sindaca Raggi, annunciando il progetto, pensato per quelle zone dove, spiega, “è più alto ilo di disagio economico e sociale, offrendo quindi un’alternativa, sopratutto per i, anche per evitare che vengano attirati da gruppi criminali che operano in alcuni quartieri”.: un progetto che intende agevolare edilIn sintesi, la nuova iniziativa pensata dalla delegata alle periferie, Federica Angeli, di concerto con la Vivarelli (assessora al ...

TNannicini : L’ora X è già arrivata. Dobbiamo cambiare passo sulle politiche del lavoro, con urgenza e massima priorità su donne… - francescoseghez : 10) In sintesi: in un anno in cui nessuno doveva perdere il posto di lavoro i dati confermano che non è andata così… - serracchiani : Riorganizzazione del lavoro, investimenti nei servizi e politiche attive attente ai bisogni: i punti chiave su cui… - zazoomblog : Lavoro giovani: dal Comune di Roma ‘locali gratis’ per incentivare il commercio ma rischi ed incognite sono tante…… - ONadde : @spighissimo Ma poi i giovani quando mai hanno trovato lavoro negli ultimi 30 anni? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro giovani Auschwitz - Birkenau vista da un drone. Il video che commuove il web

Il vasto complesso di campi di concentramento e di lavoro formarono un sistema concentrazionario ... che dista un'ottantina di chilometri dalla Capitale polacca, è una delle città più giovani d'Europa ...

Lavoro: Meloni, crisi colpisce ma sinistra pensa a poltrone

"La crisi occupazionale colpisce gli italiani, a farne le spese sono soprattutto i lavoratori autonomi e le fasce più giovani. Fratelli d'Italia ribadisce la necessità di un'indennità parametrata sul modello della cassa integrazione e rivolta a chi avesse avuto un calo di fatturato del 50% rispetto allo stesso mese ...

Allarme occupazione, il 29% dei giovani senza lavoro IL GIORNO Trieste è la città con il minor divario tra occupazione maschile e femminile: ecco perché

Il futuro è donna a Trieste. Almeno secondo una indagine del Sole 24 Ore che assegna al capoluogo regionale il primo posto in Italia (dati 2019) nella classifica sul cosiddetto gap occupazionale di ge ...

Confesercenti Salerno: Lavoro, Istat conferma necessità Piano Economico e Sociale

StampaDiffusi ieri i numeri drammatici relativi ai cali occupazionali di Dicembre e di tutto il 2020. Nell’ultimo mese del 2020 infatti tornano a calare gli occupati registrando un -0,4%. Si tratta ...

Il vasto complesso di campi di concentramento e diformarono un sistema concentrazionario ... che dista un'ottantina di chilometri dalla Capitale polacca, è una delle città piùd'Europa ..."La crisi occupazionale colpisce gli italiani, a farne le spese sono soprattutto i lavoratori autonomi e le fasce più. Fratelli d'Italia ribadisce la necessità di un'indennità parametrata sul modello della cassa integrazione e rivolta a chi avesse avuto un calo di fatturato del 50% rispetto allo stesso mese ...Il futuro è donna a Trieste. Almeno secondo una indagine del Sole 24 Ore che assegna al capoluogo regionale il primo posto in Italia (dati 2019) nella classifica sul cosiddetto gap occupazionale di ge ...StampaDiffusi ieri i numeri drammatici relativi ai cali occupazionali di Dicembre e di tutto il 2020. Nell’ultimo mese del 2020 infatti tornano a calare gli occupati registrando un -0,4%. Si tratta ...