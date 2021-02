Lavoro: Gentiloni, 'oggi a Italia 4,5 mld Sure per cassa integrazione' (Di martedì 2 febbraio 2021) Bruxelles, 2 feb. (AdnKronos) - - oggi dalla Commissione Europea arriverà all'Italia un "nuovo finanziamento di 4,5 mld di euro per il Lavoro", nell'ambito del programma Sure, lanciato dall'Ue per sostenere i programmi nazionali in difesa dell'occupazione, come la cassa integrazione in Italia, in modo da attutire l'impatto della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Lo annuncia il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, via social network. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Bruxelles, 2 feb. (AdnKronos) - -dalla Commissione Europea arriverà all'un "nuovo finanziamento di 4,5 mld di euro per il", nell'ambito del programma, lanciato dall'Ue per sostenere i programmi nazionali in difesa dell'occupazione, come lain, in modo da attutire l'impatto della crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Lo annuncia il commissario europeo all'Economia Paolo, via social network.

