Lavoro, Commissione Ue: erogati 4,45 miliardi per l’Italia dal fondo SURE (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – l’Italia ha ricevuto oggi ulteriori 4,45 miliardi di euro dal fondo SURE, il meccanismo europeo di finanziamento ai sistemi nazionali anticrisi di sostegno al Lavoro, come la cassa integrazione. È quanto emerge da un resoconto pubblicato dalla Commissione europea in occasione del versamento della quarta tranche dello strumento, da cui emerge che l’Italia sarà il maggior beneficiario della misura con 27,4 miliardi di euro. Oggi infatti la l’esecutivo europeo ha annunciato l’erogazione di 14 miliardi di euro. La quota italiana è la più alta, seguita da quelle di Polonia (4,28 miliardi), Belgio (2 miliardi), Spagna (1,03 miliardi), Slovenia (913 milioni), Grecia (728 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha ricevuto oggi ulteriori 4,45di euro dal, il meccanismo europeo di finanziamento ai sistemi nazionali anticrisi di sostegno al, come la cassa integrazione. È quanto emerge da un resoconto pubblicato dallaeuropea in occasione del versamento della quarta tranche dello strumento, da cui emerge chesarà il maggior beneficiario della misura con 27,4di euro. Oggi infatti la l’esecutivo europeo ha annunciato l’erogazione di 14di euro. La quota italiana è la più alta, seguita da quelle di Polonia (4,28), Belgio (2), Spagna (1,03), Slovenia (913 milioni), Grecia (728 ...

