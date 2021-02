Lautaro Martinez: “Stasera dobbiamo riproporre quanto fatto in Serie A” (Di martedì 2 febbraio 2021) A pochi minuti da Inter-Juve, semifinale d’andata di Coppa Italia, Lautaro Martinez ha parlato così a Inter Tv: “Prima di tutto dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso e rifare quello che abbiamo fatto in campionato.Servirà una partita intelligente e ben giocata. Oggi è un’altra competizione e un’altra partita rispetto alla vittoria in campionato, ma dobbiamo provare a riproporre quanto fatto in Serie A”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) A pochi minuti da Inter-Juve, semifinale d’andata di Coppa Italia,ha parlato così a Inter Tv: “Prima di tuttocontinuare a fare quello che abbiamofino adesso e rifare quello che abbiamoin campionato.Servirà una partita intelligente e ben giocata. Oggi è un’altra competizione e un’altra partita rispetto alla vittoria in campionato, maprovare ainA”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

