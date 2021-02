Latina e Provincia, 41 nuovi casi. Ecco i dati Comune per Comune (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 41 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 4 ad Aprilia, 2 a Cisterna, 1 a Fondi, 3 a Formia, 2 a Gaeta, 9 a Latina, 1 a Minturno, 2 a Monte San Biagio, 2 a Pontinia, 2 a Roccagorga, 2 a Sabaudia, 1 a Sermoneta, 2 a Sezze, 3 a Sonnino, 2 a Spigno Saturnia, 3 a Terracina. 46, invece, le persone guarite nelle ultime ore. Si registrano 6 vittime: si tratta di un paziente residente a Sezze, 1 a Sabaudia, 2 a Latina, 1 a Gaeta e 1 ad Aprilia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono 41 idi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 4 ad Aprilia, 2 a Cisterna, 1 a Fondi, 3 a Formia, 2 a Gaeta, 9 a, 1 a Minturno, 2 a Monte San Biagio, 2 a Pontinia, 2 a Roccagorga, 2 a Sabaudia, 1 a Sermoneta, 2 a Sezze, 3 a Sonnino, 2 a Spigno Saturnia, 3 a Terracina. 46, invece, le persone guarite nelle ultime ore. Si registrano 6 vittime: si tratta di un paziente residente a Sezze, 1 a Sabaudia, 2 a, 1 a Gaeta e 1 ad Aprilia. su Il Corriere della Città.

