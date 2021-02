L'alleato di Salvini candida Donald Trump al Nobel per la Pace"

Chancione : RT @Soppressatira: Salvini: ?? Ha sostenuto Trump (perso) ?? Si è iscritto a Parler (chiuso) ?? È alleato con la Meloni (strappo) ?? Si è c… - andrea_piras_ : @grotondi In questo modo però Salvini servirebbe su un piatto d'argento la leadership della DestraCentro alla Melon… - condaghe : RT @claudiocerasa: Alla fine, come sempre, il migliore alleato di Conte resta sempre lui (un altro capitolo della saga “Salvini o della n… - sidewayseye : RT @Soppressatira: Salvini: ?? Ha sostenuto Trump (perso) ?? Si è iscritto a Parler (chiuso) ?? È alleato con la Meloni (strappo) ?? Si è c… - Guitambu : @claudiocerasa Primo alleato Salvini primo reggicoda Ciliegia. -

Ultime Notizie dalla rete : alleato Salvini

EuropaToday

... membro del Partito conservatore popolare estone (Ekre), che a Strasburgo siede nei banchi del gruppo Identità e Democrazia , lo stesso della Lega di Matteo. La motivazione Con un post su ...... e Gualtieri no, e avevo due ministri e adesso ne voglio tre, e l'Arabia saudita è unvi ... che si ritiene offeso, che 'non mi umilierò mai per Renzi' (invece governare consi poté fare)...L'Istituto Norvegese per il Nobel non rivela i candidati, ma solitamente chi propone la nomina lo annuncia pubblicamente. In passato un presidente degli Stati Uniti ha vinto il Nobel per la Pace. A no ...Mentre Forza Italia chiede un governo di alto profilo politica. Il leader della Lega attacca ancora parlando di ricatti tra Conte, Renzi e Di Maio, con Fratelli d'Italia che batte ancora sulla richies ...