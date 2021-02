L’Aifa: sì al vaccino AstraZeneca anche agli over 55 che non abbiano fattori di rischio (Di martedì 2 febbraio 2021) La Commissione tecnico scientifica suggerisce comunque un uso preferenziale, come già indicato, per la fascia 18-55 anni Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 2 febbraio 2021) La Commissione tecnico scientifica suggerisce comunque un uso preferenziale, come già indicato, per la fascia 18-55 anni

