Lady Gaga si trasferisce a Roma: ecco quale famosa casa ha puntato (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Lady Gaga ha sempre rivendicato con orgoglio di essere una donna italiana ("I'm italian!", quante volte l'avete sentito pronunciare dalla sua bocca?) ed ora avrà un motivo in più per dirlo. Secondo quanto dichiarato da Santo Pirrotta ad Adriana Volpe a Ogni Mattina, la cantante di ChRomatica starebbe cercando una casa a Roma per trasferirsi in occasione delle riprese del film sul delitto di Gucci. "Lady Gaga sappiamo già che sarà la protagonista del film dedicato al delitto Gucci e vestirà i panni di Patrizia Reggiani" – ha confessato alla Volpe il giornalista – "Io mio 'Santo in Paradiso' mi ha spifferato che Lady Gaga sarà a Roma nelle prossime settimane per iniziare le riprese, perché il film sarà girato fra Milano, ...

