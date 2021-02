Ladri professionisti in trasferta in Trentino | si fingevano operai dell' acquedotto

Vivi8618 : @LucaLan35367060 @LegaSalvini Come LADRI, sono dei gran professionisti - GlucaCappuccini : @davide_vecchi Dopo Conte vedo bene un bel governo di ladri e incapaci veri. I soliti professionisti della politica. - mariobidi : @barbarapontec @marcotravaglio Ha ragione, per rubare servono ladri matricolati. Professionisti del settore diciamo. -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri professionisti

TrentoToday

Ecco come agivano iArticolata attività d'indagine condotta dall'Aliquota Operativa del Norm della Compagnia di Cles. Nello specifico, i soggetti si fingevano operatori dell'acquedotto e una ...Hanno dovuto ammettere la loro dabbenaggine, e di essere. Ma chi sono sti tangheri? Li ... Per questi, chissà quanto stimati in patria, quali referenze. Eccolo qua, un set rimediato,...Arrestati 5 soggetti ad Asti e Cuneo, accusati di 27 furti di cui 5 con modalità fraudolenta a danno di anziani. Alle prime ore dell’alba di martedì 2 febbraio i carabinieri hanno notificato a carico ...Divelta una porta finestra, amarezza sui social: "Intimità violata, terribile sensazione". Poi ringrazia i carabinieri ...