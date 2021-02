L’accordo Italia-Libia, un orrore lungo quattro anni. Ecco quello che chiediamo al Parlamento (Di martedì 2 febbraio 2021) Mentre l’opinione pubblica segue con crescente apprensione la tragedia umanitaria che si sta consumando lungo la rotta balcanica – dove le contraddizioni delle politiche europee stanno esplodendo in tutta la loro disumanità – oggi ricorre il quarto anniversario della firma del Memorandum tra Italia e Libia per il blocco dei flussi migratori. Ancora una volta, purtroppo, siamo costretti a denunciare quattro lunghi anni di politiche fallimentari, abusi e torture per migliaia di persone. Le promesse mancate dal governo sulla tutela dei diritti umani in Libia Nel novembre 2019, con un intervento alla Camera della ministra dell’Interno Lamorgese, il governo Conte II si era impegnato ad apportare una serie di modifiche alL’accordo per garantire il rispetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Mentre l’opinione pubblica segue con crescente apprensione la tragedia umanitaria che si sta consumandola rotta balcanica – dove le contraddizioni delle politiche europee stanno esplodendo in tutta la loro disumanità – oggi ricorre il quartoversario della firma del Memorandum traper il blocco dei flussi migratori. Ancora una volta, purtroppo, siamo costretti a denunciarelunghidi politiche fallimentari, abusi e torture per migliaia di persone. Le promesse mancate dal governo sulla tutela dei diritti umani inNel novembre 2019, con un intervento alla Camera della ministra dell’Interno Lamorgese, il governo Conte II si era impegnato ad apportare una serie di modifiche alper garantire il rispetto ...

