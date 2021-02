La storia di Rachida | bambina promessa sposa

Leggi su ck12

(Di martedì 2 febbraio 2021) Questa volta non è il titolo di un film ma ladi una adolescente, all’epoca dei fatti 15enne, che si è rivolta al telefono azzurro per scampare al destino voluto dalla madre, quello dire un uomo più grande di lei. Il tribunale di Torino ha condannato la madre a un anno e quattro mesi di carcere. Mentre il Pm aveva chiesto una condanna di due.aveva denunciato il fatto chiamando il Telefono Azzurro mentre si trovava a scuola. Nella chiamata lariferiva che la madre voleva costringerla a convogliare a nozze con un uomo maggiorenne di 25 anni che l’adolescente non aveva mai visto. Un destino chenon voleva accettare, portandola a tentare il suicidio. Tre anni fa la città di Torino aveva accolto con sgomento e grande sdegno la ...