La squadra che ha speso più di tutti senza acquistare nessun rinforzo (Di martedì 2 febbraio 2021) Si è chiusa la sessione invernale di calciomercato con pochi affari conclusi: ma c’è chi ha speso più di tutti senza prendere nessun rinforzo Una sessione di mercato ad impatto zero. Dal Milan all’Inter, dal Napoli al Sassuolo, poche le società che hanno visto il segno meno nella differenza delle spese tra acquisti e cessioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 febbraio 2021) Si è chiusa la sessione invernale di calciomercato con pochi affari conclusi: ma c’è chi hapiù diprendereUna sessione di mercato ad impatto zero. Dal Milan all’Inter, dal Napoli al Sassuolo, poche le società che hanno visto il segno meno nella differenza delle spese tra acquisti e cessioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SamiKhedira : ... contentissimo di aver conosciuto qui non solo dei compagni di squadra, bensì dei veri amici. In bocca al lupo p… - LegaSalvini : Giulia #Bongiorno: «Siamo estremamente soddisfatti. Conte ha fatto riferimento a un gioco di squadra. Quella di… - AntoVitiello : #Pioli: 'La differenza l'ha fatta essere rimasti in dieci, in undici contro undici era una partita aperta a tutti i… - ricardorubio44 : @SimoneMaloni Io ritengo Alguacil l'allenatore ideale per valorizzare calciatori, dare identità chiara e organizzaz… - SasyP10 : @CataVinc Per te un tecnico con le palle è colui che litiga con la squadra o è colui che ragiona, punisce, ci pensa… -