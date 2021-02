“La situazione è gravissima” | Pier Paolo Spollon | l’appello accorato dell’attore di Che Dio Ci aiuti

alessiamosca : una situazione preoccupante e gravissima. #Myanmar #ASEAN #southeastasia - AntoViral : RT @helenajaneczek: La situazione politica è grave ma non seria. Flaiano, anno 1954. Nel 2021 è gravissima. Lo ha capito Confindustria che… - helenajaneczek : La situazione politica è grave ma non seria. Flaiano, anno 1954. Nel 2021 è gravissima. Lo ha capito Confindustria… - Consuelide : RT @laperlaneranera: Carlo #Taormina: 'La procura di Roma apra subito un fascicolo. 'Siamo di fronte una situazione gravissima. Assistiamo… - MaNuElaJUVE38 : -

Ultime Notizie dalla rete : situazione gravissima

Giornale di Brescia

... " Eravamo in unadi emergenza e non avevamo il tempo per avvisare nessuno. 3 medici sono scesi in portineria e hanno avvisato il marito che la moglie era, avvisandolo poi che ...'Non posso che essere vicino ai tanti amici musicisti, attori e operatori dello spettacolo, che stanno vivendo unasenza precedenti - precisa Skepisi - . Diversi hanno già ...PESCARA – L’Assessore al demanio marittimo, Nicola Campitelli, ha inviato una nota ai comuni abruzzesi costieri e alle associazioni di categoria del settore balenare per illustrare le novità introdott ...Centinaia di cittadini di tutto il Paese, di varia estrazione culturale e politica, sono firmatari di un appello per richiamare i parlamentari “al loro senso di responsabilità“, vista la “crisi nazion ...