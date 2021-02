“La Sicilia è una terra di miseria, senza il nostro controllo si forma il piccolo banditismo”: così parlava il boss mafioso (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Vedi che non ho dormito…vedi, venti giorni… vedi che ti ho sempre rispettato”, così parla un uomo mentre si mette in ginocchio al cospetto di Calogero Di Caro, capo mandamento di Canicattì, per implorare pietà per sé e per sua moglie, dopo un furto non “autorizzato” di 500 euro. È la fotografia dei Ros che meglio restituisce il potere mafioso esercitato sul territorio dove all’assenza dello Stato, l’organizzazione mafiosa risponde con chiarezza: “Compà, compà, a presenza è potenza”, si sente in una delle tante intercettazioni. Una mafia “pericolosa”, infiltrata nelle istituzioni, capace di analisi sul territorio e di risorgere. È questo che emerge dall’operazione antimafia della procura di Palermo, guidata da Francesco Lo Voi che ieri ha colpito i mandamenti mafiosi nel cuore della Sicilia. E che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Vedi che non ho dormito…vedi, venti giorni… vedi che ti ho sempre rispettato”,parla un uomo mentre si mette in ginocchio al cospetto di Calogero Di Caro, capo mandamento di Canicattì, per implorare pietà per sé e per sua moglie, dopo un furto non “autorizzato” di 500 euro. È la fotografia dei Ros che meglio restituisce il potereesercitato sul territorio dove all’asdello Stato, l’organizzazione mafiosa risponde con chiarezza: “Compà, compà, a preè potenza”, si sente in una delle tante intercettazioni. Una mafia “pericolosa”, infiltrata nelle istituzioni, capace di analisi sul territorio e di risorgere. È questo che emerge dall’operazione antimafia della procura di Palermo, guidata da Francesco Lo Voi che ieri ha colpito i mandamenti mafiosi nel cuore della. E che ha ...

