L'arresto di Aung San Suu Kyi, la principale leader civica della Birmania, è avvenuto il 1 febbraio ha riportato il paese a un passato doloroso. Ma non è detto che i birmani lascino campo libero ai militari.

La scommessa persa della democratizzazione in Birmania

Dobbiamo soffermarci sulla sorte di Aung San Suu Kyi, la principale leader civica della Birmania, il cui arresto il 1 febbraio è avvenuto nel quadro di un colpo di stato che ha riportato il paese a un ...

Myanmar: la scommessa persa di Aung San Suu Kyi

Al momento, la parabola della 'Signora' non sembra destinata al lieto fine. Troppo rosee le aspettative sull'onda dell'investitura popolare, troppo severi i giudizi su quanto abbia effettivamente ...

La scommessa persa della democratizzazione in Birmania - Pierre Haski Internazionale

L’arresto di Aung San Suu Kyi, la principale leader civica della Birmania, è avvenuto il 1 febbraio ha riportato il paese a un passato doloroso. Ma non è detto che i birmani lascino campo libero ai mi ...

Dobbiamo soffermarci sulla sorte di Aung San Suu Kyi, la principale leader civica della Birmania, il cui arresto il 1 febbraio è avvenuto nel quadro di un colpo di stato che ha riportato il paese a un ...Al momento, la parabola della 'Signora' non sembra destinata al lieto fine. Troppo rosee le aspettative sull'onda dell'investitura popolare, troppo severi i giudizi su quanto abbia effettivamente ...L'arresto di Aung San Suu Kyi, la principale leader civica della Birmania, è avvenuto il 1 febbraio ha riportato il paese a un passato doloroso. Ma non è detto che i birmani lascino campo libero ai mi ...