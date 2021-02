La scarpa Nike che si indossa senza usare le mani (Di martedì 2 febbraio 2021) (Foto: Nike)Per spiegare la differenza tra design e user experience si fa spesso l’esempio dei sentieri nei parchi cittadini, con la stradina battuta pensata originariamente dai progettisti che viene spesso e volentieri bypassata tagliando attraverso prati, per accorciare le distanze e ottimizzare gli spostamenti. È questo il principio che ha portato Nike a presentare una speciale scarpa chiamata Go Flyease che si mette e toglie senza mani, come una pantofola. Quando si compra una nuova calzatura, nei primi tempi si presta molta attenzione a slegare i lacci, allargare mascherina e linguetta e richiudere il tutto con cautela. Ma bastano poche settimane per velocizzare sempre più il procedimento fino a quando la scarpa diventa una pantofola che si infila e sfila in un colpo solo, ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) (Foto:)Per spiegare la differenza tra design e user experience si fa spesso l’esempio dei sentieri nei parchi cittadini, con la stradina battuta pensata originariamente dai progettisti che viene spesso e volentieri bypassata tagliando attraverso prati, per accorciare le distanze e ottimizzare gli spostamenti. È questo il principio che ha portatoa presentare una specialechiamata Go Flyease che si mette e toglie, come una pantofola. Quando si compra una nuova calzatura, nei primi tempi si presta molta attenzione a slegare i lacci, allargare mascherina e linguetta e richiudere il tutto con cautela. Ma bastano poche settimane per velocizzare sempre più il procedimento fino a quando ladiventa una pantofola che si infila e sfila in un colpo solo, ...

