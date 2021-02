La Sardegna resta arancione: il Tar dà ragione al Governo (Di martedì 2 febbraio 2021) CAGLIARI – La Sardegna dovrà restare in ‘zona arancione’ per altri cinque giorni. Il Tar di Cagliari ha respinto il ricorso presentato dall’ufficio legale della Regione, confermando quindi l’efficacia dell’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che aveva declassato l’isola dalla fascia gialla. Leggi su dire (Di martedì 2 febbraio 2021) CAGLIARI – La Sardegna dovrà restare in ‘zona arancione’ per altri cinque giorni. Il Tar di Cagliari ha respinto il ricorso presentato dall’ufficio legale della Regione, confermando quindi l’efficacia dell’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che aveva declassato l’isola dalla fascia gialla.

Resta in piedi, quindi l' ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza , che ha fatto ... mentre quasi tutte le altre zone d'Italia hanno visto allentare le misure di contenimento, in Sardegna ...

