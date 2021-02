La politica fa default, il Quirinale ribalta tutto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si volta pagina. Finisce l’era del contismo nella tragicommedia di un’esplorazione saltata sulle poltrone e senza politica. Spettacolo indecoroso e autoreferenziale, tra il dibattito su un “verbalino” per certificare l’assenza di programmi e gli scambi falliti sotto il tavolo su questo o quel ministero. Di fronte al rischio di una crisi di sistema, le cui porte sono spalancate in un paese piegato dalla peggiore emergenza della sua storia repubblicana, il capo dello Stato non poteva che onorare il suo compito di supremo garante dell’interesse nazionale, assumendosi una responsabilità che in questi casi è un dovere, e, dopo due mesi sprecati in tavoli inconcludenti, in quindici minuti, ha chiamato Mario Draghi, la più autorevole riserva della Repubblica per convocarlo al Colle e affidargli il compito di formare un governo. Mario Draghi: un grande patrimonio del paese da ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si volta pagina. Finisce l’era del contismo nella tragicommedia di un’esplorazione saltata sulle poltrone e senza. Spettacolo indecoroso e autoreferenziale, tra il dibattito su un “verbalino” per certificare l’assenza di programmi e gli scambi falliti sotto il tavolo su questo o quel ministero. Di fronte al rischio di una crisi di sistema, le cui porte sono spalancate in un paese piegato dalla peggiore emergenza della sua storia repubblicana, il capo dello Stato non poteva che onorare il suo compito di supremo garante dell’interesse nazionale, assumendosi una responsabilità che in questi casi è un dovere, e, dopo due mesi sprecati in tavoli inconcludenti, in quindici minuti, ha chiamato Mario Draghi, la più autorevole riserva della Repubblica per convocarlo al Colle e affidargli il compito di formare un governo. Mario Draghi: un grande patrimonio del paese da ...

