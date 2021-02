La pandemia ha fermato l’orologio dell’Apocalisse (Di martedì 2 febbraio 2021) (foto: Bulletin of the Atomic Scientists/Thomas Gaulkin)Con la pandemia del coronavirus il mondo si è fermato, così come l’orologio dell’Apocalisse, il Doomsday Clock. Come nel 2020, infatti, le sue lancette sono rimaste nel punto più vicino alla mezzanotte della sua storia, a esattamente 100 secondi, ossia meno di due minuti dalla fine del mondo. A raccontarlo sono stati gli esperti del Bulletin of the Atomic Scientists, secondo cui il giorno del giudizio sarebbe sempre più vicino da quando le lancette dell’orologio dell’Apocalisse, creato per quantificare il pericolo di una catastrofe globale, hanno cominciato a ticchettare nel 1947, all’inizio della Guerra Fredda, segnando 7 minuti alla mezzanotte. “Today, the Bulletin of the Atomic Scientists leaves the Doomsday Clock unchanged. ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) (foto: Bulletin of the Atomic Scientists/Thomas Gaulkin)Con ladel coronavirus il mondo si è, così come, il Doomsday Clock. Come nel 2020, infatti, le sue lancette sono rimaste nel punto più vicino alla mezzanotte della sua storia, a esattamente 100 secondi, ossia meno di due minuti dalla fine del mondo. A raccontarlo sono stati gli esperti del Bulletin of the Atomic Scientists, secondo cui il giorno del giudizio sarebbe sempre più vicino da quando le lancette del, creato per quantificare il pericolo di una catastrofe globale, hanno cominciato a ticchettare nel 1947, all’inizio della Guerra Fredda, segnando 7 minuti alla mezzanotte. “Today, the Bulletin of the Atomic Scientists leaves the Doomsday Clock unchanged. ...

lucavona : #immobiliare #economia #finanza In un anno caratterizzato dalla pandemia, che ha influito pesantemente su alcune di… - Stefano_Idini : RT @DylanPiacenti: @antonellaviol17 Io la lascio qui. Presa da un profilo twitter di un pdh Md. Bisogna capire che il vaccino non deve solo… - Marcolit67 : @Axdamx Fermato cosa?? 300.000,00 tamponi per trovare 12.000,00 'casi' di cui il 97% è asintomatico senza alcun pro… - anathemahogws : @serafinehogws Diciamo che sì è arrabbiata con lui ma lei a dirla tutta non sopporta sophie e crede che la gravidan… - DylanPiacenti : @antonellaviol17 Io la lascio qui. Presa da un profilo twitter di un pdh Md. Bisogna capire che il vaccino non deve… -