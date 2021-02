La nuova mini-Luna della Terra ci sta lasciando (Di martedì 2 febbraio 2021) (foto: Arek Socha via Pixabay)Asteroide o detrito spaziale? Ancora non lo sappiamo con certezza assoluta, anche se la nuova mini-Luna entrata nell’orbita della Terra, l’oggetto celeste identificato dalla sigla 2020 SO, è probabilmente un relitto lasciato da un vecchio razzo degli anni ’60 e fluttuante nello spazio da 54 anni. Una cosa è certa: quest’oggetto, nella nostra orbita dall’8 novembre scorso, ci sta lasciando: il 2 febbraio 2021 è stata l’ultima occasione per rilevarlo, dato che si è trovato a circa 220mila chilometri dalla Terra, mentre nel mese di marzo 2021 non sarà più soggetto alla gravità terrestre e abbandonerà il nostro pianeta. (foto: Nasa/Jpl-CaltechPerché una mini-Luna La presenza di questa ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) (foto: Arek Socha via Pixabay)Asteroide o detrito spaziale? Ancora non lo sappiamo con certezza assoluta, anche se laentrata nell’orbita, l’oggetto celeste identificato dalla sigla 2020 SO, è probabilmente un relitto lasciato da un vecchio razzo degli anni ’60 e fluttuante nello spazio da 54 anni. Una cosa è certa: quest’oggetto, nella nostra orbita dall’8 novembre scorso, ci sta: il 2 febbraio 2021 è stata l’ultima occasione per rilevarlo, dato che si è trovato a circa 220mila chilometri dalla, mentre nel mese di marzo 2021 non sarà più soggetto alla gravità terrestre e abbandonerà il nostro pianeta. (foto: Nasa/Jpl-CaltechPerché unaLa presenza di questa ...

