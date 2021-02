La Nasa ha unito le forze con le università americane per creare i velivoli ibridi del futuro

Leggi su wired

(Di martedì 2 febbraio 2021) L’Agenzia spaziale americana ha appena stanziato otto milioni di dollari per un progetto di design e sviluppo di aeromobili, a basso impatto ambientale, allo scopo di ridurre le emissioni di carbonio legate al mondo dell’aviazione. Il team che se ne occuperà avrà come leader gli ingegneri dell’Penn State, che avranno come obiettivo quello di reinventare i motori a turbina a gas all’interno di sistemi di propulsione elettrica ibrida. In questo video, appena diffuso dalla, ecco qualche anticipazione. (Credit video: Penn State) Wired.