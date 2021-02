La moglie e i figli di Andrea Vianello: “Il vaccino è la nostra famiglia” (Foto) (Di martedì 2 febbraio 2021) Due anni difficili per Andrea Vianello e per la sua famiglia, due anni dall’ictus che l’ha colpito, due anni di lotta, logopedia e voglia di tornare come prima (Foto). A Oggi è un altro giorno Andrea Vianello racconta che è tornato anche migliore di prima; poco importa se ogni tanto qualche parola è ancora un po’ difficile, per il resto c’è molto altro. Magari sono cose semplici che tutti conosciamo ma il giornalista e conduttore oggi apprezza tutto in modo diverso, affronta la vita in modo diverso. E’ stata sua moglie Francesca a salvargli la vita, a capire subito che stava accadendo qualcosa, a chiamare i soccorsi; l’ha raccontato più volte, ma a Oggi è un altro giorno c’è un suo messaggio. Parole che emozionano Vianello perché parlano di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 febbraio 2021) Due anni difficili pere per la sua, due anni dall’ictus che l’ha colpito, due anni di lotta, logopedia e voglia di tornare come prima (). A Oggi è un altro giornoracconta che è tornato anche migliore di prima; poco importa se ogni tanto qualche parola è ancora un po’ difficile, per il resto c’è molto altro. Magari sono cose semplici che tutti conosciamo ma il giornalista e conduttore oggi apprezza tutto in modo diverso, affronta la vita in modo diverso. E’ stata suaFrancesca a salvargli la vita, a capire subito che stava accadendo qualcosa, a chiamare i soccorsi; l’ha raccontato più volte, ma a Oggi è un altro giorno c’è un suo messaggio. Parole che emozionanoperché parlano di ...

