La mini-Luna sta abbandonando il nostro Pianeta (Di martedì 2 febbraio 2021) L’oggetto celeste 2020 SO, la cosiddetta mini-Luna entrata nell’orbita del nostro Pianeta lo scorso 8 novembre si sta allontanando e a marzo sarà completamente fuori dalla nostra orbita La mini-Luna entrata nell’orbita della Terra, l’oggetto celeste identificato dalla sigla 2020 SO, è probabilmente un relitto lasciato da un vecchio razzo degli anni ’60 e fluttuante nello spazio da 54 anni. Quest’oggetto singolare è nella nostra orbita dall’8 novembre scorso ma adesso ci sta lasciando. Il 2 febbraio 2021 è stata l’ultima occasione per rilevarlo, dato che si è trovato a circa 220mila chilometri dalla Terra. Nel mese di marzo 2021 non sarà più soggetto alla gravità terrestre e abbandonerà il nostro Pianeta. Il fenomeno di questi oggetti ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021) L’oggetto celeste 2020 SO, la cosiddettaentrata nell’orbita dello scorso 8 novembre si sta allontanando e a marzo sarà completamente fuori dalla nostra orbita Laentrata nell’orbita della Terra, l’oggetto celeste identificato dalla sigla 2020 SO, è probabilmente un relitto lasciato da un vecchio razzo degli anni ’60 e fluttuante nello spazio da 54 anni. Quest’oggetto singolare è nella nostra orbita dall’8 novembre scorso ma adesso ci sta lasciando. Il 2 febbraio 2021 è stata l’ultima occasione per rilevarlo, dato che si è trovato a circa 220mila chilometri dalla Terra. Nel mese di marzo 2021 non sarà più soggetto alla gravità terrestre e abbandonerà il. Il fenomeno di questi oggetti ...

zangaridelbalzo : RT @AnsaScienza: E' il giorno del saluto della #Terra alla sua mini #Luna, chiamata 2020 SO, l'oggetto che è al suo secondo e ultimo passag… - zazoomblog : La nuova mini-Luna della Terra ci sta lasciando - #nuova #mini-Luna #della #Terra - walterwhiteITA : La nuova mini-Luna della Terra ci sta lasciando - AlessandraZadro : RT @AnsaScienza: E' il giorno del saluto della #Terra alla sua mini #Luna, chiamata 2020 SO, l'oggetto che è al suo secondo e ultimo passag… - StellaSirio60 : RT @AnsaScienza: E' il giorno del saluto della #Terra alla sua mini #Luna, chiamata 2020 SO, l'oggetto che è al suo secondo e ultimo passag… -