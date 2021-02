“La mia testimonianza per un futuro di rispetto e accoglienza”: la lectio magistralis di Liliana Segre dopo la laurea honoris causa – Video (Di martedì 2 febbraio 2021) “Provo una pena terribile per quella ragazzina che sono stata. Ma oggi riascolto la mia storia come se fossi la ‘nonna di me stessa’, con lo stesso spirito con cui parlo ai miei ideali nipoti quando incontro gli studenti”. Queste le parole della senatrice a vita Liliana Segre, che dall’Università di Pisa la laurea honoris causa in Scienze della Pace. “Posso solo dire che nei limiti delle mie forze contribuirò a quell’opera di testimonianza e di promozione dei valori storici che ritengo indispensabile, non solo per il rispetto del passato, ma soprattutto per un futuro aperto al dialogo, alla solidarietà e all’accoglienza”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) “Provo una pena terribile per quella ragazzina che sono stata. Ma oggi riascolto la mia storia come se fossi la ‘nonna di me stessa’, con lo stesso spirito con cui parlo ai miei ideali nipoti quando incontro gli studenti”. Queste le parole della senatrice a vita, che dall’Università di Pisa lain Scienze della Pace. “Posso solo dire che nei limiti delle mie forze contribuirò a quell’opera die di promozione dei valori storici che ritengo indispensabile, non solo per ildel passato, ma soprattutto per unaperto al dialogo, alla solidarietà e all’”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

