La Lombardia mette il turbo: "Tutti vaccinati entro giugno" Martina Piumatti La Moratti accelera: "Il 24 febbraio partiamo con gli over 80". E Bertolaso fissa già la "data x" per la copertura totale Letizia Moratti accelera e detta il cronoprogramma della campagna vaccinale. La prima fase del piano di somministrazione dei vaccini anti-Covid in Lombardia, riservata agli operatori sanitari e ai residenti delle Rsa, dovrebbe concludersi entro il "23 febbraio". Poi, dal "24 febbraio" si parte con gli over 80. Ne è sicura, riporta Adnkronos, l'assessora al Welfare e vicepresidente della Regione, intervenuta in Consiglio regionale, spiegando quanto è stato fatto e, sopratutto, quali saranno i prossimi obiettivi nella corsa all'immunizzazione dei lombardi. A gestire la campagna vaccinale — ha annunciato Moratti — sarà un "comitato guida" formato dal governatore Fontana, dall'assessore alla Protezione ...

