La Lombardia cerca infermieri “gratis” per somministrare i vaccini: scoppia la polemica (Di martedì 2 febbraio 2021) Le Ats della Lombardia stanno cercando medici, infermieri, assistenti sanitari o ostetriche che si rendano disponibili per svolgere “attività di volontariato” per la somministrazione dei vaccini. La notizia, come riporta l’agenzia Dire, ha provocato la reazione degli Ordini delle professioni infermieristiche della Regione. “Si ritiene indispensabile che un servizio di alto impatto sociosanitario come la vaccinazione debba essere formalizzato anche attraverso una forma contrattuale che riconosca il valore dei professionisti”, hanno scritto i presidenti degli Ordini in una lettera indirizzata al direttore generale dell’assessorato al Welfare della Regione, Marco Trivelli, lo scorso 22 gennaio. I bandi delle Ats, secondo gli Ordini infermieristici, sono in conflitto con l’avviso pubblico ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021) Le Ats dellastannondo medici,, assistenti sanitari o ostetriche che si rendano disponibili per svolgere “attività di volontariato” per la somministrazione dei. La notizia, come riporta l’agenzia Dire, ha provocato la reazione degli Ordini delle professionistiche della Regione. “Si ritiene indispensabile che un servizio di alto impatto sociosanitario come la vaccinazione debba essere formalizzato anche attraverso una forma contrattuale che riconosca il valore dei professionisti”, hanno scritto i presidenti degli Ordini in una lettera indirizzata al direttore generale dell’assessorato al Welfare della Regione, Marco Trivelli, lo scorso 22 gennaio. I bandi delle Ats, secondo gli Ordinistici, sono in conflitto con l’avviso pubblico ...

