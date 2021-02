La festa di compleanno di Nicola Carraro: Mara Venier rischia con la candelina (Foto) (Di martedì 2 febbraio 2021) Dalla tristezza di ieri di Nicola Carraro alla festa di compleanno organizzata da Mara Venier e tutto è cambiato grazie all’affetto della famiglia. La conduttrice non ha fatto mancare sui social le Foto del compleanno del marito, lo stesso ha fatto lui pubblicando il momento più atteso, quello tra candeline da spegnere, torta e altri dolci. Il piccolo Claudio tra le braccia di nonna Mara e il festeggiato intento a spegnere la candelina con il nipotino. La candelina però non si spegne e Mara Venier non ci pensa due volte, la prende in mano e soffia forte incurante del pericolo. Ci pensa suo figlio a richiamarla perché quella è una candelina che deve ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 febbraio 2021) Dalla tristezza di ieri dialladiorganizzata dae tutto è cambiato grazie all’affetto della famiglia. La conduttrice non ha fatto mancare sui social ledeldel marito, lo stesso ha fatto lui pubblicando il momento più atteso, quello tra candeline da spegnere, torta e altri dolci. Il piccolo Claudio tra le braccia di nonnae il festeggiato intento a spegnere lacon il nipotino. Laperò non si spegne enon ci pensa due volte, la prende in mano e soffia forte incurante del pericolo. Ci pensa suo figlio a richiamarla perché quella è unache deve ...

fatanuvola : RT @VeronaVisit: Ogni anno dal 2000, a settembre c’è un giorno importante per Verona: il Compleanno di Giulietta. Di solito la festa viene… - T1419_ITALIA : [020221] ?POST ?? ? @t1419_official [#?? ] < Oggi è il giorno di sian ????> '02.02.2021 (mar) alle ore 07:30 (KST)… - Vanessa54195757 : ELI L'8 FEBBRAIO VAI A FESTEGGIARE IL TUO COMPLEANNO AL BILLIONAIRE DI DUBAI!!! Oppure, se non vuoi viaggiare, fai… - sandoly : RT @AnnaMariaDeFalc: Buongiorno da #Napoli Stamattina finalmente Soleeeee ed uscirò non la mia primogenita per comprare il regalo a lei ed… - xswagway : @haroldxgolden amo sto coglione l'anno scorso ha fatto la sua festa di compleanno con una ventina di persone assemb… -