La eSerie A ha ingaggiato Ludovica Pagani

Leggi su esports247

(Di martedì 2 febbraio 2021) LaA TIM di Fifa 21 ha. Per chi non la conoscesse si tratta di una influencer e conduttrice che può vantare oltre 2.6 milioni di seguaci sui social network.è stata scelta per essere la voce del draft sponsorizzato da Play Station 4, primo evento sponsorizzato dalla Lega di Serie A e prodotto da Infront.si è detta entusiasta e molto felice per essere stata scelta data la sua grande passione mai nascosta per il mondo degli esports. Ovviamente non vede l’ora di poter iniziare. Il draft dellaA TIM FIFA21 verrà trasmesso in diretta su Twitch e Youtube sul canale ufficiale dellaA TIM. Sulle stesse piattaforme potrete scoprire la rosa ufficiale di tutte le squadre ...