La Cnn non ha pubblicato questo articolo che collega i suprematisti bianchi alla vicenda GameStop (Di martedì 2 febbraio 2021) Il 28 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un presunto articolo dell’emittente statunitense Cnn con questo titolo “White Supremacist Internet Gamers buy GameStop stocks to purposefully bankrupt Jewish Hedge Fund on International Holocaust Remembrance Day” (in italiano, «Gamer suprematisti bianchi acquistano azioni della GameStop per mandare in bancarotta intenzionalmente il Jewish Hedge Fund in occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto»). L’articolo in questione risulterebbe pubblicato il 27 gennaio 2021 e scritto da «Moshie R. Horowitz». Il riferimento è alla vicenda che nelle ultime settimane ha visto protagonista GameStop (Gme), azienda ... Leggi su facta.news (Di martedì 2 febbraio 2021) Il 28 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un presuntodell’emittente statunitense Cnn contitolo “White Supremacist Internet Gamers buystocks to purposefully bankrupt Jewish Hedge Fund on International Holocaust Remembrance Day” (in italiano, «Gameracquistano azioni dellaper mandare in bancarotta intenzionalmente il Jewish Hedge Fund in occasione della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto»). L’in questione risulterebbeil 27 gennaio 2021 e scritto da «Moshie R. Horowitz». Il riferimento èche nelle ultime settimane ha visto protagonista(Gme), azienda ...

Giorgiolaporta : Che strano: quando indagano #Fontana vedi le aperture dei tg, interviene la #CNN e il #PD corre a urlare che non si… - Silvia_Caprari : RT @HANIA243474887: Intanto la “Cnn” «ha rimosso la conta dei dati Covid», prima «presente 24 ore su 24 a bordo schermo», in USA e l’Oms «h… - Andrea_Lorenzon : RT @furgeTX: @saveriocamba Questo tizio in particolare riesce a non capire un cazzo di qualsiasi cosa si occupi. Penso sia un record mondia… - furgeTX : @saveriocamba Questo tizio in particolare riesce a non capire un cazzo di qualsiasi cosa si occupi. Penso sia un re… - Fassonedomenic2 : RT @HANIA243474887: Intanto la “Cnn” «ha rimosso la conta dei dati Covid», prima «presente 24 ore su 24 a bordo schermo», in USA e l’Oms «h… -