La Caserma, prossima puntata: 8 nuovi ragazzi, sbocciano i primi amori (Di martedì 2 febbraio 2021) I 21 ragazzi de La Caserma, il docu-reality di Rai2 prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, sono pronti a nuove sfide. Dopo l’exploit di ascolti della puntata del debutto (con il 9,86% di share e risultati sorprendenti tra i giovanissimi), l’appuntamento è per mercoledì 3 febbraio alle ore 21,20. Nel secondo appuntamento, il clima di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 2 febbraio 2021) I 21de La, il docu-reality di Rai2 prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, sono pronti a nuove sfide. Dopo l’exploit di ascolti delladel debutto (con il 9,86% di share e risultati sorprendenti tra i giovanissimi), l’appuntamento è per mercoledì 3 febbraio alle ore 21,20. Nel secondo appuntamento, il clima di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

gravitaeh : non un tizio che veniva nel mio liceo che entrerà nella prossima puntata della caserma - 7cuzzo10 : “Signor Cuzzolin questo come vede è l’appartamento l’unica cosa è che confina con la caserma dei carabinieri” Arriv… - Carinadelucagps : La prossima volta che vengo in caserma voglio provare a scendere ?????? - stvrmland : Almeno ho guardato un po' la tv e ho riso, non male come prima puntata La Caserma quasi quasi mollo l'uni e mi pres… - EWMVRY : comunque dai la caserma non è male alla prossima settimana per nuovi commenti amikiiii -