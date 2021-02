La Caserma | le anticipazioni della seconda puntata del 3 febbraio

Leggi su 361magazine

(Di martedì 2 febbraio 2021) “La” è il nuovo docu reality di Rai Due che attraverso ventuno ragazzi mostra quanto sia duro l’addestramento e le regole di comportamento da rispettare Dopo il successo de “Il Collegio”, Rai Due ci ha riprovato investendo su un altro docu -reality. La novità nel palinsesto del mercoledì sera è “La”, la cui primaè andata in onda settimana scorsa. Il docu – reality di Rai Due, prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, racconta la vita all’interno di unafatta di disciplina, regole inflessibili e gerarchie attraverso i suoi protagonisti. “La” è stata realizzata a Levico, in provincia di Trento, un luogo particolarmente affascinante durante la stagione invernale in una struttura adibita a, trasformata per l’occasione in un set unico per ...