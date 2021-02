La Caserma | anticipazioni 3 febbraio | arrivano altre otto reclute | ecco i loro nomi

(Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo l'esordio della scorsa settimana, con l'ingresso nelladei primi 13 ragazzi, mercoledì 3con inizio alle ore 21:20, va in onda la seconda puntata del nuovo reality di Rai 2, con l'arrivo delle rimanenti. I nuovi arrivati andranno a completare il cast impegnato in questa prima edizione de La, un esperimento sociale, che vede un totale di 21 ragazzi tra i 18 e i 23 anni, lasciare da parte lecomodità giornaliere e affrontare un addestramento militare, fatto di marce, esercitazioni pratiche e rispetto delle regole, impartite dal team degli istruttori.delle nuoveSarannole nuoveche andranno a completare il cast de La ...

... La Caserma rinvigorisce la presunta carica educativa dell'esperienza militare nella formazione della persona. E se nello spazio pubblicitario non mancano anticipazioni sulla programmazione Rai ...Stando alle prime anticipazioni il nuovo docu - reality di Rai2 dovrebbe essere ambientato nel 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale. I concorrenti vivranno in una caserma dove dovranno ...