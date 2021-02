Koeman: “C’è uan stagione che entra nel vivo. Assurdo che si parli da 4 giorni solo di Messi” (Di martedì 2 febbraio 2021) Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni dei catalani, parlando, molto seccato, sull’ennesima domanda sulla questione contratto di Messi. Queste le sue parole: “È qualcosa di Assurdo, siete su questo problema da tre o quattro giorni. La squadra e Leo hanno risposto nel modo che piace a me, lasciando da parte le cose che escono sui giornali e concentrandosi sulla partita. Stiamo entrando nella fase cruciale della stagione, tra poco riparte la Champions, ci saranno gare decisive e qui si pensa al contratto di Messi o altre cose”. Koeman ha inoltre aggiunto che: “Se c’è un problema che ferisce un giocatore noi lo proteggiamo. Mi riferisco in generale. Quando le cose vengono ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Ronald, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni dei catalani, parlando, molto seccato, sull’ennesima domanda sulla questione contratto di. Queste le sue parole: “È qualcosa di, siete su questo problema da tre o quattro. La squadra e Leo hanno risposto nel modo che piace a me, lasciando da parte le cose che escono sui giornali e concndosi sulla partita. Stiamondo nella fase cruciale della, tra poco riparte la Champions, ci saranno gare decisive e qui si pensa al contratto dio altre cose”.ha inoltre aggiunto che: “Se c’è un problema che ferisce un giocatore noi lo proteggiamo. Mi riferisco in generale. Quando le cose vengono ...

AzzoJacopo : 'C'è qualcosa in Pjanic che non convince Koeman fin dall'inizio della stagione. Che sia per la condizione fisica o… - Mediagol : #Video #Barcellona, Koeman polemico: 'Il club ha i conti in rosso? C'è una sola cosa da dire' -